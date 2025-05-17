Ünlü market adını değiştiriyor! Birçok şubesi bulunuyor

İstanbul'da 391 mağazası bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market, genç yaş grubunu mağazalar ile buluşturmak hedefi ile yeni marketleri KOOP adı altında açıyor. Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü Halepli, "Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz." dedi.

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Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü (TK KOOP ) Varol Halepli, şirketin son durumunu ve 2025 beklentilerini değerlendirdi.

Halepli, toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını, İstanbul'da ise şu anda 391 mağazalarının bulunduğunu ve bu sayıyı büyütüp, ilk hedeflerinin, sene sonunda toplamda 5 bin satış noktasını, İstanbul'da ise 550 mağaza sayısını yakalamak olduğunu söyledi.

"KOOP adı altında açıyoruz"

Logo değişikliğine değinen Halepli, "Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz . Her yaş grubundan müşterimiz mevcut ama orta üstü yaş grubu müşterimiz daha çoğunlukta. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Perakendede bir kural vardır; 'çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.' diye. Bu yolda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Halepli, diğer marketlerden farklı bir pozisyonlarının olduğunu aktararak, "Biz Türkiye'deki yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Perakendede Türk halkının bazı hassasiyetleri vardır. İstanbul'da oturanlar Şile’ye giderken yolun kenarında domates satıldığını gördüğünde '50 lira fazla olsun ama üreticiden aldığım domates olsun, doğal domates olsun' diye bir his taşır. Türk halkında böyle bir gelenek vardır. Buna bağlı olarak Türk toplumunda müthiş bir kooperatif hissi vardır. Yani bizim kooperatiflere karşı bir hassasiyetimiz vardır. İşte biz marka olarak hakikaten Türkiye'de 'Yüzde 100 çiftçi marketiyiz.' diyebilen tek markayız." şeklinde konuştu.