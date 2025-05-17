Microsoft'tan İsrail ordusu itirafı: Yardımcı olduk

Microsoft, İsrail ordusuna gelişmiş yapay zeka ve bulut bilişim hizmetleri sattığını ve İsrailli esirlerin yerlerinin tespit edilmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

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Microsoft'un blog sayfasında yayımlanan açıklamada, şirket, 7 Ekim 2023 sonrası İsrail hükümetine hizmet sağladığını kabul etti.

Bazı durumlarda ticari anlaşmaların şartlarının ötesinde şirket teknolojilerine özel erişim sağlandığı belirtilen açıklamada, "Microsoft, 7 Ekim 2023'ü takip eden haftalarda esirlerin kurtarılmasına yardımcı olmak için İsrail hükümetine sınırlı acil durum desteği sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu desteğin "önemli ölçüde" gözetim altında ve sınırlı temelde sağlandığı ifade edilerek, şirketin, "Gazze'deki sivillerin mahremiyetine ve diğer haklarına saygı gösterdiğine" inanıldığı kaydedildi.

Çalışanların endişeleri ve basında çıkan haberlerin, şirketi iç inceleme başlatmaya ve "ek bilgi toplama" için harici bir firmayı işe almaya sevk ettiği aktarılan açıklamada, dış firmanın kimliği belirtilmedi ya da rapor paylaşılmadı.

Açıklamada, İsrail ordusunun teknolojilerini tam olarak nasıl kullandığına ilişkin doğrudan yanıt verilmezken, Microsoft, Associated Press'in (AP) yapay zeka modellerinin ordunun hava saldırıları için hedef seçerken kullandığı istihbaratın tercüme edilmesine, sıralanmasına ve analiz edilmesine nasıl yardımcı olduğuna ilişkin yazılı sorularını yanıtlamayı reddetti.

İsrail ordusuna yazılım, profesyonel hizmetler, Azure bulut depolama ve dil çevirisi de dahil olmak üzere Azure yapay zeka hizmetleri sağlandığı belirtilen açıklamada, ulusal siber alanını dış tehditlere karşı korumak için İsrail hükümetiyle birlikte çalışıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin ya da dışarıdan tuttuğu firmanın iç soruşturmasının bir parçası olarak İsrail ordusuyla iletişim kurup kurmadığına ya da onlara danışıp danışmadığından bahsedilmezken, şirket, esirlerin kurtarılması için İsrail ordusuna sağladığı özel yardım ya da Filistinlilerin haklarını ve mahremiyetini korumak için attığı özel adımlar hakkında ek ayrıntı taleplerine de yanıt vermedi.

Şirketin "müşterilerin yazılımlarını kendi sunucularında veya diğer cihazlarında nasıl kullandıklarına dair görünürlüğe sahip olmadığının" kabul edildiği açıklamada, ürünlerin diğer ticari bulut sağlayıcıları aracılığıyla nasıl kullanıldığının bilinemeyeceğinin altı çizildi.

Öte yandan açıklamada, İsrail ordusunun da diğer tüm müşteriler gibi şirketin "Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Yapay Zeka Davranış Kurallarına" uymakla yükümlü olduğu vurgulanarak, şirketin, İsrail ordusunun bu şartları ihlal ettiğine dair "hiçbir kanıt" bulamadığı belirtildi.

Gazze'de öldürülen Filistinliler için şirket merkezinde etkinlik düzenlenmesine yardımcı olduktan sonra Ekim 2024'te işten çıkarılan eski Microsoft çalışanı Hossam Nasr, "Bu açıklamayla niyetlerinin aslında çalışanlarının endişelerini gidermek değil, İsrail ordusu ile ilişkileri nedeniyle zedelenen imajlarını aklamak için bir PR çalışması yapmak olduğu çok açık." dedi.

Electronic Frontier Foundation'ın yöneticisi Cindy Cohn, açıklamanın, Microsoft'un hizmetlerinin ve yapay zeka modellerinin İsrail ordusu tarafından kendi hükümet sunucularında nasıl kullanıldığına dair ayrıntılar da dahil olmak üzere pek çok cevaplanmamış soruyu gündeme getirdiğini söyledi.