Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de devam eden dağal gaz aramalarına değinerek "Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız." müjdesini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi olan ''İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'''nin açılış töreninde konuşma yaptı.

Çevreci maskesi takan beşinci kol elemanlarının karşı çıkmasına rağmen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projesiyle ülkeyi farklı bir lige taşıdıklarının altını çizen Erdoğan, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, hastanelerle ilgili, "Kamu olarak, yıl sonuna toplam 10 bin 582 yatağı daha inşallah İstanbulluların istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.

"Ekonomik değeri 30 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"7. nesil sondaj gemimiz Abdülhamid Han ile Göktepe-3 Kuyusu'nda 27 Mart'ta başlayan çalışmalarımız dün itibarıyla tamamlandı. 2 bin 154 metre su derinliğinde açılan 49 günlük sondaj log ve test operasyonları sonucunda 3 bin 500 metre derinlikte tamamlanan Göktepe-3 Kuyusu'ndan dün müjdeli bir haber aldık. Büyük titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde hamdolsun sahada 75 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfi yaptık. Bu miktarla konutlarımızın ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacağız. Doğal gaz keşfimizin ekonomik değeri ise 30 milyar dolardır. Sahanın geliştirilmesinde Sakarya Projesi için yaptığımız yatırımlarla yüzer üretim platformunu kullanacağız. Dolayısıyla sahanın ekonomik katkısı çok daha büyük olacak. Yeni keşfimizin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Keşifte emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, "Önümüzdeki döneme dair şunu da ifade etmek istiyorum. Karadeniz'deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. Günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 2026 yılında ikinci fazla üretimi iki katına, 2028 yılında üçüncü fazla dört katına çıkarmayı hedefliyoruz. Enerjide de tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar durmadan, dinlenmeden, eleştirilere ve engellere aldırmadan yola devam edeceğiz." şeklinde konuştu.