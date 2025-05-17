BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  POLİTİKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, Türkiye'de akan kan duracaksa, Türkiye'de ağlayan annelerin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil gövdemizi taşın altına koymaya hazırız." dedi.

Abone ol

Arıkan, Şanlıurfa'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi.

Başta siyasiler olmak üzere herkesin sürece ilişkin ihtiyatlı cümle kurması gerektiğini dile getiren Arıkan, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi olarak eğer Türkiye'de terör bitecekse, eğer Türkiye'de akan kan duracaksa, eğer Türkiye'de ağlayan annelerinin ağlamasına son verecekse biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Saadet Partisi olarak her türlü katkıyı sağlamaya hazırız ki bedel ödemiş bir partiyiz. Partimiz kapatıldı. Yani bu meselenin çözümünden dolayı partimiz kapatıldı. 28 Şubat'ın yapılma gerekçelerinden biri de o dönem Başbakan Erbakan'ın bu meseleyi artık çözmek için girişimde bulunmasından kaynaklandığını tekraren ifade etmiş olayım. 2025'e geldiğimizde bu sürecin bitmesi gerekiyor. Allah korusun, buraya kadar getirilen süreç istemediğimiz bir şekilde sonlanacaksa, önceki çözüm süreçleri gibi olmayacaktır. Çok daha sıkıntılı bir tabloyla Türkiye karşı karşıya kalabilir."

Arıkan, sürecin şeffaf yürütülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Meclis'in olağanüstü toplanarak konuyla ilgili tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi, sürece katkı sağlamak isteyen siyasi partilerin görüşünün alınması gerektiğini belirtti.

Parti olarak üzerinde hassasiyetle durdukları bir diğer konunun Gazze olduğunu vurgulayan Arıkan, bu nedenle Gazze'yi sürekli gündeme getirdiklerini söyledi.

Arıkan, İsrail'in Gazze'den sonrası için de hedefleri olduğuna işaret ederek, "Gazze düştüğü an sırada Kıbrıs var. Allah korusun Kıbrıs düştüğü an bölgede büyük bir İsrail devleti kurulmasının önü açılacak. Bu tehlikeyi görmemiz lazım." diye konuştu.
Muhabir:Eşber Ayaydın

ÖNCEKİ HABERLER
Real Madrid genç stoper Dean Huijsen'i transfer etti
Real Madrid genç stoper Dean Huijsen'i transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık
Microsoft'tan İsrail ordusu itirafı: Yardımcı olduk
Microsoft'tan İsrail ordusu itirafı: Yardımcı olduk
Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor
Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor
Fenerbahçe'de tansiyon yükseliyor! Toplanan imza sayısı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de tansiyon yükseliyor! Toplanan imza sayısı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Lozan yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Lozan yanıtı
Kalp damar sistemini yavaş yavaş kemiriyor! Profesör sinsi hastalığa karşı uyardı
Kalp damar sistemini yavaş yavaş kemiriyor! Profesör sinsi hastalığa karşı uyardı
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski metin yazarına: Dağa değil Samsun'a çıkıyorum
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'ın eski metin yazarına: Dağa değil Samsun'a çıkıyorum
Artık ilk sırada İstanbul yok! Yabancılar o şehirlerden konut alıyor
Artık ilk sırada İstanbul yok! Yabancılar o şehirlerden konut alıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete atılıyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete atılıyor
Park halindeki araçlardan para ve altın çaldılar!
Park halindeki araçlardan para ve altın çaldılar!
MHP'li isimden CHP'li belediyeye Latife Hanım Köşkü tepkisi
MHP'li isimden CHP'li belediyeye Latife Hanım Köşkü tepkisi