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Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu

Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan şüpheli Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında, "Zincirleme şekilde dolandırıcılık, "Hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma" ve "Özel belgede sahtecilik" suçlarından aranan şüpheli Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikametinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülmek üzere gözaltına alınan şüphelinin ikametinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kayıtsız kurusıkı tabanca, tüfek, 30 kurusıkı tabanca fişeği, 15 tabanca fişeği, 321 gram külçe altın, 11 altın bilezik, 2 kaşe, 21 elektronik cihaz, 3 hard disk, 6 flash bellek, 2 mini film kaset, 27 cd ve 908 bin 800 liraya el konuldu.

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