Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı televizyon programına bir mesaj gönderdi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Habertürk'te katıldığı canlı yayın programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesaj gönderdi.

Dün akşam yayınlanan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürecin konuşulduğu programda, MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli adına mesaj gönderdi. Mesajı programda programın sunucusu Hülya Hökenek okudu.

Bahçeli'nin okunan mesajı şöyle:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."

Beştaş, sözlerin stüdyoda okunması üzerine "Yani bizi destekliyor aslında" ifadelerini kullandı.