BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi

Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı televizyon programına bir mesaj gönderdi.

Abone ol

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Habertürk'te katıldığı canlı yayın programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesaj gönderdi.

Dün akşam yayınlanan ve "Terörsüz Türkiye" adı verilen sürecin konuşulduğu programda, MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP lideri Devlet Bahçeli adına mesaj gönderdi. Mesajı programda programın sunucusu Hülya Hökenek okudu.

Bahçeli'nin okunan mesajı şöyle:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."

Beştaş, sözlerin stüdyoda okunması üzerine "Yani bizi destekliyor aslında" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek
Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek
Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu
Fethiye'de yakalandı çok sayıda suçtan aranıyordu
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı
Milli motosikletçi Can Öncü, Çekya'da ikinci olarak podyuma çıktı
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor Bakan Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
Modoko Akademi açıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünyada ilk 10 içindeyiz
Modoko Akademi açıldı! Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Dünyada ilk 10 içindeyiz
Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yeni sözleşme imzaladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Gövdemizi taşın altına koymaya hazırız
Real Madrid genç stoper Dean Huijsen'i transfer etti
Real Madrid genç stoper Dean Huijsen'i transfer etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık
Microsoft'tan İsrail ordusu itirafı: Yardımcı olduk
Microsoft'tan İsrail ordusu itirafı: Yardımcı olduk
Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor
Türk askeri hayat kurtarmak için zorlu paraşüt eğitimi alıyor
Fenerbahçe'de tansiyon yükseliyor! Toplanan imza sayısı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de tansiyon yükseliyor! Toplanan imza sayısı ortaya çıktı