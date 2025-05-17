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Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'da 4 oyuncu Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, tedavilerine devam edilen Çakır, Savic, Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın yarın Sipay Bodrum FK ile oynanacak maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu’nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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