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Hatayspor'dan Adana Demirspor’a büyük fark

Hatayspor'dan Adana Demirspor’a büyük fark

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında, küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile Hatayspor karşılaştı; mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu galibiyetle Hatayspor puanını 23’e çıkarırken, Adana Demirspor -2 puanda kaldı.

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Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasının açılış maçında küme düşmesi kesinleşen 2 takım Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 5-0 kazandı.

Hatayspor’un gollerini 10 ve 61’de Bila Boutabba, 26 ve 38’de Okoronkwo, 56’da penaltıdan Joelson Fernandes ve kaydetti.

Bu sonucun ardından Hatayspor 23 puana yükseldi. Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Adana Demirspor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Hatayspor ise sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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