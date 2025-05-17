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ABD Başkanı Trump duyurdu: Putin ve Zelenski'yle konuşacağım

ABD Başkanı Trump duyurdu: Putin ve Zelenski'yle konuşacağım

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü önce Rusya Devlet Başkanı Putin, ardından Ukrayna lideri Zelenski ve NATO üyeleriyle görüşeceğini belirterek ateşkes umudunu dile getirdi.

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ABD Başkanı Trump, "Pazartesi önce Putin ardından Zelenski ve NATO üyeleriyle konuşacağım, umarım ateşkes olur" dedi.

İKİ ÜLKENİN HEYETLERİ İSTANBUL'DA MÜZAKERE YAPTI

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde dün müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.

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