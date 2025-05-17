BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  DÜNYA

ABD'de fırtına ve hortum felaketi: En az 21 ölü

ABD'de fırtına ve hortum felaketi: En az 21 ölü

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve kasırgada en az 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda ev hasar gördü ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtirken, çevre eyaletler için de hava riski uyarısı yapıldı.

Abone ol

ABD'nin Kentucky ve Missouri eyaletlerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle en az 14 kişinin yaşamını yitirdiğini doğrularken, ölü sayısının yükselebileceğini belirtti.

Missouri eyaleti yetkilileri de eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli fırtına ve kasırga sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade etti.

Yetkililer, ayrıca olumsuz hava olaylarının bölgedeki evlerde hasara yol açtığını, yaralıların ise hastanelere kaldırıldığını kaydetti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Texas'ın kuzeyi ve Oklahoma'nın güneyi gibi çevre bölgelerin risk altında olduğunu bildirdi.

ABD'de olumsuz hava koşulları, Kentucky ve Missouri'de etkisini gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı
Sapanca'da bungalov faciası! 4 yaşındaki çocuk öldü
Sapanca'da bungalov faciası! 4 yaşındaki çocuk öldü
Bakan Alparslan Bayraktar'dan yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama
Bakan Alparslan Bayraktar'dan yeni doğalgaz keşfiyle ilgili açıklama
Kartalkaya otel yangınında istenen cezalar belli oldu 13 kişiye 1998'er yıl hapis
Kartalkaya otel yangınında istenen cezalar belli oldu 13 kişiye 1998'er yıl hapis
Konya’da inşaat halindeki binada ceset bulundu
Konya’da inşaat halindeki binada ceset bulundu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu
Celal Şengör için 2 yıla kadar hapis cezası istendi
Celal Şengör için 2 yıla kadar hapis cezası istendi
Kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıyordu Bursa'da yakalandı
Kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yapıyordu Bursa'da yakalandı
Bartın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü
Bartın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi kız kardeşi, eniştesi ve yeğenini öldürdü
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Feci kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı, ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Otomobil tırın dorsesine çarptı, ölü ve yaralılar var
Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi
Devlet Bahçeli DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programa mesaj gönderdi