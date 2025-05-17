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Sapanca'da bungalov faciası! 4 yaşındaki çocuk öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sapanca'da bungalov faciası! 4 yaşındaki çocuk öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalova ait havuza düşen 4 yaşındaki çocuk boğuldu. Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı tespit edildi.

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Muradiye Mahallesi'nde kiraladıkları bungalovda konaklayan ailenin çocuğu A.A. (4), havuza düştü.

Yaklaşık 10 dakika sonra ailesi tarafından fark edilen çocuk havuzdan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İşletmenin ruhsatı yok

Öte yandan işletmenin geçici ruhsatının 31 Aralık 2024 itibarıyla iptal edildiği, ruhsatının bulunmadığı ve işletmede konaklayanların girişlerini Kimlik Bildirim Sistemi'ne (KBS) zamanında yapmadığının olayın ardından tespit edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin adli ve idari tahkikat başlatıldı.

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