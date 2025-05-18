Türkiye ve İran arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair süren müzakereleri ele aldı. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve diplomatik süreçler üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde, İran'ın nükleer programına dair yapılan müzakereleri ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda konuştu.
Görüşmede, İran'ın nükleer programıyla ilgili yürütülen müzakereler ele alındı.