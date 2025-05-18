Önce sağanak bastıracak sonra güneş yakacak! Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Sağanakla başlayan haftada güneş yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji hem yağış hem sıcaklık için kritik tarih verdi. İşte 18 Mayıs hava durumu raporu ve diğer uyarılar...
Yaz mevsimine geçişin sancıları tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve önümüzdeki günler için dikkat çeken uyarılar yaptı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar kuvvetini artırıyor, bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösterecek. Hemen ardından ise yaz sıcaklıkları kapıda. İşte güncel hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusunda ve ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların özellikle Marmara’nın güneydoğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Sıcaklıklar, kuzey bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise kayda değer bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgarın yönü de oldukça hareketli: Ege, Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa),