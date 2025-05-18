Önce sağanak bastıracak sonra güneş yakacak! Meteoroloji tarih verdi

Yaz mevsimine geçişin sancıları tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve önümüzdeki günler için dikkat çeken uyarılar yaptı. Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, bazı bölgelerde rüzgar kuvvetini artırıyor, bazı yerlerde ise toz taşınımı etkisini gösterecek. Hemen ardından ise yaz sıcaklıkları kapıda. İşte güncel hava durumu raporu...