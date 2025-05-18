"Ali Koç dernek bastı" iddiası! Fenerbahçe'den açıklama

Olağanüstü kongre kararı alan Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefi olan Başkan Ali Koç'un, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanına sert tepki gösterdiği ileri sürüldü. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş, böyle bir şeyin asla yaşanmadığını kaydetti.

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Fenerbahçe'de son dönemde en çok eleştirilen isimlerden biri olan Başkan Ali Koç'un dernek başkanıyla imza meselesi yüzünden tartışma yaşadığı iddialarına yalanlama geldi.

Fenerbahçeli taraftarlar ve dernekler, kulübün kongreye gitmesi için imza kampanyasına başlamış, Fenerbahçe Yönetimi ise cuma günü yapılan toplantıda olağanüstü kongre kararı almıştı.

Tepki gösterdiği iddia edildi

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindekiler, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gitti. Ali Koç ve beraberindeki isimlerin, derneğe giderek imza toplanması ile ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği ileri sürüldü.

"Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz?"

Koç'un Tunay'a "Siz beni indirmeye mi çalışıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz?" diyerek bağırdığı iddia edilirken, taraflar arasında yaşanan tartışmanın, çevredeki taraftarların müdahalesiyle sona erdiği öne sürüldü.

Fenerbahçeli eski yönetici Can Gebetaş, TGRT Haber'e yaptığı açıklamada olayın gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti.

"Basma şeklindeki ithamlar, tabirler kesinlikle doğru değil. Basmak ne demek, oraya adamlarla gidersiniz, karşılıklı gergin bir ortam oluşur. Öyle bir durum söz konusu değil. Sayın başkan, ben ve Burak Kızılhan, kulüpten çıktık, yürüdüğümüz yerde Fenerbahçe Gönülleri Derneği de vardı. Sayın başkan, 'Buraya bir uğrayalım' dedi. Dernek merkezinde lokale üst kata çıktık. Orada 3-4 tane çalışan vardı. Aynı zaman dernek başkanı sayın Emrah Tünay da geldi"

"10-15 dakikalık bir sohbet ettiler"

"Sayın başkan bir derneği gezelim dedi. Sayın başkan ve Emrah Bey, bizim bulunduğumuz kattan bir üst kata çıktılar. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir sohbet ettiler. Orada ne konuştular bilmiyorum çünkü biz yukarıya çıkmadık. Biz orada en iyi şekilde ağırlandık. Sohbet ettik. Camianın içerisinde bulunduğu durumdan onlar hoşnutsuz olduklarını ifade etti, biz de ifade ettik. Kırgınlıkları olduğunu ifade ettiler, biz de aynı şekilde. Sonra sayın başkan Ali Koç ve Emrah Bey, birlikte aşağıya indiler. Sayın dernek başkanı Emrah Bey de bizi kapıya kadar uğurladı"