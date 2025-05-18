İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı! Son fırsat
Finans Uzmanı İslam Memiş, altın ve piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulunarak yatırımcılara uyarılarda bulundu. Özellikle gram altın almak için altın fiyatlarını takip eden yatırımcı için şu anki seviyelerin son fırsat olabileceğini ifade etti.
Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altın almak için bekleyen ve düşüşü kollayan yatırımcılar için bunun son fırsat olabileceğini ifade etti. Memiş ayrıca en karlı yatırım aracının bitcoin mi? altın mı? gümüş mü? olduğu sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...
DÖVİZ YATIRIMI YAPANLAR DİKKAT! YIL SONUNDA 45 TL'Yİ GÖRECEĞİZ
Dolar kurunun 38,85 TL seviyesinden haftayı kapattığını ve dolar tarafında düşüş yönlü bir beklentisi olmadığını vurgulayan Memiş, yıl sonunda 40-45 TL bandını beklemeye devam ettiğini söyledi.
Euro/Dolar paritesi ise 1.1165 seviyesinden haftayı kapattı. Yatırımcıyı aceleci davranmama konusunda uyaran Memiş, son yüzde 50 alımdan sonra yukarı yönlü hareketleri takip edebileceklerini ifade etti.
ALTIN ALALIM MI? SATALIM MI? BEKLEYELİM Mİ?
Ons altın haftayı 3212 dolar seviyesinden, %1.18’lik düşüşle tamamladı. Perşembe günü 3120 dolara kadar gerilemişti. Kademeli alım yapanlar için bunun iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Memiş, daha önce 3250 dolar seviyesini test edip tekrar düşeceğini belirttiğini ve bu öngörünün gerçekleştiğini söyledi.