İslam Memiş altın almak için bekleyenleri uyardı! Son fırsat

Finans Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımı yapmak isteyen yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Gram altın almak için bekleyen ve düşüşü kollayan yatırımcılar için bunun son fırsat olabileceğini ifade etti. Memiş ayrıca en karlı yatırım aracının bitcoin mi? altın mı? gümüş mü? olduğu sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...