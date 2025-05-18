Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı

New York'a bayram ziyaretinde bulunan Meksika donanmasına ait gemi, Manhattan'da bulunan Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Geminin 3 direği köprüye çarparak kırıldı.

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Kaza çoğu deniz harp okulu öğrencisi 277 kişinin bulunduğu yelkenli gemi New York'tan ayrılırken meydana geldi. Geriye doğru hareket eden geminin 43 metrelik üç direği köprüye çarparak teker teker kırıldı.

Kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, Brooklyn Donanma Tersanesi'ne ve çevredeki hastanelere sevk edildi.



New York Polis Departmanı'nın liman birimi ve dalgıç ekipleri olay yerine hızla müdahale etti.