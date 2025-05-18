PKK'nın sözde yöneticilerinin o hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar

12 Mayıs'ta fesih kararının duyuran terör örgütünün sözde yöneticilerinin hangi ülkelere gideceği hala bilinmezliğini koruyor. Avrupa ülkelerinin terör listesinde yer alan ve 2011'de de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından “Özel Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçıları” ilan edilen örgüt yöneticileri Avrupa'ya gittikleri an tutuklanacaklar.

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Terör örgütü PKK’nın fesih kararı almasıyla sözde yöneticilerin akıbeti merak konusu oldu. Üst düzey yöneticilerin kuzey ülkelerine yerleşeceği en güçlü ihtimal olarak dillendiriliyordu. Fakat Avrupalılar, özellikle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçunu asla göz ardı etmiyor.

İLTİCA HAKLARI DA KALKACAK

Sözcü'de yer alan habere göre fesih öncesi yurt dışına iltica etme hakkı bulunan PKK üyelerinin bu hakkı da kalkacak. Yurt dışındaki 50 bin PKK’lının durumu da belirsizleşti. Avrupa ülkeleri 1990’lı yıllarda, AB ise 2004’te PKK’yı terör örgütü listesine aldı. Maddi kaynak olarak; silah ve uyuşturucu ticareti, tehdit ve şantaj gibi yöntemleri kullanan PKK’lı yöneticilerin nasıl 'affedileceği' hala bilinmezliğini koruyor.

AVRUPA'YA GİTTİKLERİ AN TUTUKLANACAKLAR

Yurt dışına çıkacağı söylenen Murat Karayılan, Ali Rıza Altun, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Zübeyir Aydar gibi PKK yöneticileri, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 2011’de “Özel Belirlenmiş Uyuşturucu Kaçakçıları” ilan edildi. Bu nedenle liderler Avrupa’ya gittiği an tutuklanacak.