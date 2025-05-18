BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  DÜNYA

1 milyon Filistinlinin Libya'ya taşınacağı haberİ yalanlandı

1 milyon Filistinlinin Libya'ya taşınacağı haberİ yalanlandı

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, NBC News'ün "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığı" yönündeki haberi yalanladı.

Abone ol

Büyükelçilik, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NBC News'ün söz konusu haberinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak "Gazze sakinlerinin Libya'ya nakledileceği iddialarına ilişkin haber tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

NBC News'ün 16 Mayıs'ta yayınladığı ve ismi açıklanmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin, bir milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi'nden Libya'ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Haberde, bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD'li eski bir yetkilinin, Trump yönetiminin planı Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini söylediği öne sürülmüştü.

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan söz konusu üç kişinin Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında ABD'nin on yıldan fazla süredir dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya'ya serbest bırakabileceğini, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini belirttiği iddiası yer almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
PKK'nın sözde yöneticilerinin o hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar
PKK'nın sözde yöneticilerinin o hayali suya düştü! Gittikleri an tutuklanacaklar
"Ali Koç dernek bastı" iddiası! Fenerbahçe'den açıklama
"Ali Koç dernek bastı" iddiası! Fenerbahçe'den açıklama
Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
Meksika donanma gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
Zincir markette skandala af yok! 3 şubeye kapatma cezası
Zincir markette skandala af yok! 3 şubeye kapatma cezası
Futbol tarihinde bir ilk olacak! 3. Lig ekibi Avrupa yolunda...
Futbol tarihinde bir ilk olacak! 3. Lig ekibi Avrupa yolunda...
Eurovision'un bu seneki kazananı belli oldu!
Eurovision'un bu seneki kazananı belli oldu!
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! İşte Rusya'nın şartı
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! İşte Rusya'nın şartı
Eski oyuncudan acı haber! Cansız bedeni balkonda bulundu
Eski oyuncudan acı haber! Cansız bedeni balkonda bulundu
Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! Gelmek istedi ama...
Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! Gelmek istedi ama...
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
İsrail asıllı şarkıcı Linet'ten yardım çığlığı! Can güvenliğim yok
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor
Galatasaray şampiyonluk maçına çıkıyor