The Telegraph'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: "Türkiye'yi dünyanın merkezine yerleştirdi"

İngiltere'nin The Telegraph gazetesinde Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir analiz yer aldı. Analizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin Türkiye'yi dünyanın merkezine yerleştirdiği belirtildi.

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ABD'nin küresel liderlikten çekildiği bir dönemde Avrupa, güvenlikte Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyuyor. İngiliz The Telegraph'ta yer alan analizde de Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu güç dengesine yer verildi. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hem askeri hem diplomatik gücüyle öne çıkan Türkiye, yeniden dünyanın merkezine yerleştiğine vurgu yapıldı. Öte yandan analizde Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğine de dikkat çekildi.

Dünya siyasetindeki dengeler hızla değişirken Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sahnede yeniden yükselen bir aktöre dönüşüyor.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ta yer alan kapsamlı bir analiz, Türkiye'nin Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik dengeyi kuran kilit ülke haline geldiğini vurguladı.

"Erdoğan bu boşluğu hızla doldurdu"

Adrian Blomfield tarafından kaleme alınan köşe yazısı ve analizde ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya mesafeli tutumu ve Ukrayna'ya desteğini azaltması, Avrupa'yı yeni güvenlik ortakları arayışına ittiği; Erdoğan'ın ise bu boşluğu hızla doldurduğu ifade edildi.

Blomfield, Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı, Boğazlar üzerindeki kontrolü ve NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuyla Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğini kaydetti.

"Erdoğan Türkiye'yi küresel ölçekte belirleyici güç haline getiriyor"

Analize göre Türkiye’nin yalnızca askeri kapasitesi değil, savunma sanayii ve diplomatik becerileri de dikkat çekiyor.

Türk SİHA’ları ve savaş gemileri Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde önemli bir rol üstlenirken, Erdoğan hem Ukrayna hem de Rusya liderleriyle görüşebilen nadir liderlerden biri olarak barış için aracı konumunu pekiştiriyor.

İç politikada sağlanan istikrar, terörle mücadelede atılan kararlı adımlar ve ekonomik toparlanma sinyalleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte belirleyici bir güç haline getiriyor.

"Türkiye'nin dönüşümünün arkasında Erdoğan'ın kararlı liderliği var"

Blomfield, The Telegraph'taki analiz/köşe yazısında, Türkiye'nin bugün sadece coğrafi değil, diplomatik ve askeri gücüyle de yeniden dünyanın merkezine yerleştiğini ve bu dönüşümün arkasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğinin olduğunu vurguladı.