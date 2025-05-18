Schengen vizesi verileri açıklandı! Türkiye ikinci sırada

Avrupa Birliği, 2024 yılı Schengen vizesi istatistiklerini yayımladı. Türkiye, Çin’in ardından en fazla başvuru yapan ülke olurken, vize reddi oranı yüzde 14,5 ile genel ortalamanın altında kaldı. Vize kolaylığı ve muafiyet süreci ise hâlâ tıkanmış durumda.

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Avrupa Birliği (AB), 2024 yılına ait Schengen vizesi başvuru istatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’den yapılan başvuru sayısı 1 milyon 173 bin 917’ye ulaşarak tarihi bir seviyeye çıktı. Bu rakamla Türkiye, Çin’in ardından en fazla Schengen başvurusu yapan ikinci ülke konumuna yerleşti.

BBC'nin haberine göre, 2024 yılında Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 14,5’i reddedildi. Bu oran, önceki yıl olan yüzde 16,1’e göre düşüşe işaret ederken, Türkiye’yi 1 milyon 108 bin 239 başvuruyla Hindistan takip etti.

OLUMLU KARARLARIN BÜYÜK KISMI ÇOK GİRİŞLİ VİZELERDEN

AB verilerine göre, Türkiye’den yapılan başvuruların 993 bin 875’i olumlu sonuçlandı. Bunların yaklaşık 645 bini çok girişli vize kategorisinde yer aldı. Bu da Schengen vizesi alan Türk vatandaşlarının büyük bir bölümünün uzun süreli seyahat hakkı kazandığını gösteriyor.

Geçtiğimiz iki yıla kıyasla da yükseliş dikkat çekiyor:

2023’te 1 milyon 55 bin 885 başvuru yapılmış, ret oranı %16,1 olmuştu.

2022’de başvuru sayısı 778 bin 409’du, ret oranı ise %15,7 olarak kaydedilmişti.

SCHENGEN BÖLGESİ GENELİ: ORTALAMA RET ORANI %14,8

2024 yılında Schengen Bölgesi’ne yapılan toplam başvuru sayısı 11 milyon 716 bin 723 olarak belirlendi. Bu başvurulardan 9 milyon 793 bin 634’üne vize verilirken, toplam ret oranı %14,8 oldu.

En yüksek ret oranına sahip ülke ise %62,8 ile Komorlar Birliği oldu. Bu ülkeyi Bangladeş (%54,9) ve Pakistan (%47,5) takip etti.

TÜRK VATANDAŞLARI EN FAZLA YUNANİSTAN’DAN VİZE TALEP ETTİ

2024 istatistiklerine göre, Türk vatandaşlarının en çok vize başvurusu yaptığı Schengen ülkesi Yunanistan oldu. 296 bin 377 başvuru ile ilk sırada yer alan Yunanistan’ı, Almanya (215 bin 506 başvuru) ve Fransa (151 bin 640 başvuru) izledi. Listenin en alt sırasında ise sadece 1303 başvuruyla Letonya bulunuyor.

SCHENGEN VİZESİ ERİŞİMİNDE YAPISAL SORUNLAR SÜRÜYOR

AB'nin Türkiye Delegasyonu’nun 2 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, “konsoloslukların salgın öncesi seviyelerin üzerinde başvuru işlediği” belirtilse de, Türkiye’de vize süreçlerine ilişkin memnuniyetsizlik gündemde kalmaya devam ediyor.

Bazı Avrupa ülkelerinin Türk vatandaşlarına yönelik keyfi ret kararları verdiğine ilişkin iddialar kamuoyunda sıkça yer bulurken, AB yetkilileri bu iddiaları reddediyor.

VİZE MUAFİYETİ SÜRECİ ASKIDA, GÖZLER 6 KRİTERDE

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan Schengen vize muafiyeti süreci ise ilerleme kaydedemedi. Ankara ile Brüksel arasında yapılan mutabakata göre Türkiye’nin 72 kriteri karşılaması gerekiyor. Ancak halen 6 kriterin yerine getirilmediği belirtiliyor. Bu kriterler arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

Terörle mücadele yasasında reform,

Europol ile işbirliği anlaşması,

Kişisel verilerin korunmasına yönelik AB standartlarına uyum,

GRECO’nun yolsuzlukla mücadele tavsiyelerinin uygulanması,

AB ülkeleriyle adli işbirliği,

Geri Kabul Anlaşması’nın eksiksiz uygulanması.

AB: “İLERLEME İÇİN DİYALOĞA AÇIĞIZ”

AB yetkilileri, Türkiye ile vize muafiyeti konusunda diyaloğa açık olduklarını ancak eksik kriterler tamamlanmadan adım atılamayacağını vurguluyor. Türkiye ise, muafiyet sürecinde ilerleme sağlanamasa da, kısa vadede vize kolaylığı sağlanması yönündeki girişimlerini yoğunlaştırmış durumda.

Avrupa Parlamentosu’nun geçtiğimiz aylarda kabul ettiği Türkiye raporunda, üye ülkelere vize işlemleri konusunda kapasite artırma çağrısı yapılması, Türkiye açısından diplomatik düzeyde önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde en hassas konulardan biri olan vize serbestisi, taraflar arasında hâlen çözüme ulaşamamış başlıca başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.