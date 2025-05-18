TBMM'nin gündemi bu hafta yoğun! İşte görüşülecek maddeler

TBMM, yeni haftaya yoğun bir gündemle giriyor. Genel Kurul'da HSK ile RTÜK yeni üyeler seçilecek, bazı yasal düzenlemeler görüşülecek. Komisyonlarda ise zirai don ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin çalışmalar öne çıkacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bu hafta önemli oylamalara ve yasa tekliflerine sahne olacak. En dikkat çekici gündem maddelerinden biri, HSK'ye yapılacak üye seçimleri olacak.

HSK'YA 5 YENİ ÜYE SEÇİLECEK

Genel Kurul’da, süresi dolan üyelerin yerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) 5 yeni üyenin seçimi yapılacak. Anayasa-Adalet Karma Komisyonu tarafından belirlenen 15 aday arasından yapılacak gizli oylama ile üyeler belirlenecek.

Her HSK üyeliği için:

Birinci turda 400 oy,

İkinci turda 360 oy şartı aranacak.

Her iki turda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan iki aday arasında kura çekilerek seçim tamamlanacak.

RTÜK’TE 3 YENİ ÜYE BELİRLENECEK

Meclis’te bu hafta bir diğer önemli başlık ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri olacak. AK Parti, CHP ve İYİ Parti kontenjanlarından görev süresi dolan üyelerin yerine 3 yeni isim seçilecek.

RTÜK seçimleri de gizli oylama yöntemiyle gerçekleştirilecek. Her parti, kendi kontenjanı için aday önerisinde bulundu. Oylamada en fazla oy alan adaylar üyeliğe seçilecek.

Devlet Memurluğunda Yeni Yaş Sınırı Düzenlemesi Görüşülecek

Genel Kurul’da bu hafta ayrıca, bazı kanunlar ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngören 19 maddelik teklifin görüşmeleri sürecek. Teklifin ilk 10 maddesi daha önce kabul edilmişti. Geriye kalan maddelerin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri ise devlet memurluğuna girişte yaş sınırıyla ilgili madde. Buna göre:

Mesleğe özel yarışma sınavı ile yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.

Bu değişiklik, farklı kamu kurumlarında uygulanan yaş kriterlerinin eşitlenmesini amaçlıyor.

ZİRAİ DON ARAŞTIRMA KOMİSYONU SALI GÜNÜ TOPLANIYOR

Genel Kurul çalışmaları kadar Meclis komisyonlarında da hareketli bir hafta bekleniyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz haftalarda kurulan Zirai Don Olaylarını Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını Salı günü gerçekleştirecek.



Toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile çalışma takvimi belirlenecek. Tarım alanında yaşanan ani don olaylarının nedenleri ve çözüm yolları bu komisyonun odak noktası olacak.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU’NDA AYM İPTAL KARARLARI MASADA

Haftanın bir diğer önemli komisyon toplantısı ise Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılacak. Bu toplantıda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemelere ilişkin yeni yasal teklifler ele alınacak.

AK Parti tarafından sunulan düzenleme, iptal edilen hükümlerin yerine geçecek yeni yasal çerçevenin oluşturulmasını hedefliyor. Toplantının, anayasal denge ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde önemli tartışmalara sahne olması bekleniyor.