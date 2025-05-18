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ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki 1 milyon Filistinliyi Libya'ya süreceği iddiası yalanlandı. Trablus Büyükelçiliği, haberin asılsız olduğunu açıkladı.

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ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, NBC News'ün "ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, 1 milyon kadar Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalıştığı" yönündeki haberi yalanladı.

Büyükelçilik, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, NBC News'in söz konusu haberinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak "Gazze sakinlerinin Libya'ya nakledileceği iddialarına ilişkin haber tamamen asılsızdır." ifadesini kullandı.

FİLİSTİNLİLER LİBYA'YA SÜRÜLECEK İDDİASI

NBC News'in 16 Mayıs'ta yayınladığı ve ismi açıklanmayan konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberinde, ABD hükümetinin, bir milyona yakın Filistinlinin kalıcı olarak Gazze Şeridi'nden Libya'ya yerleştirilmesini öngören bir plan üzerinde çalıştığı ileri sürülmüştü.

Haberde, bu planlar hakkında doğrudan bilgi sahibi iki kişi ve ABD'li eski bir yetkilinin, Trump yönetiminin planı Libya liderliğiyle görüşülecek kadar ciddi bir şekilde değerlendirildiğini söylediği öne sürülmüştü.

ABD VE LİBYA ANLAŞMASI İDDİASI

Haberde ayrıca, ismi açıklanmayan söz konusu üç kişinin Filistinlilerin yerleştirilmesi karşılığında ABD'nin on yıldan fazla süredir dondurduğu milyarlarca dolarlık fonu Libya'ya serbest bırakabileceğini, henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve İsrail yönetiminin görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini belirttiği iddiası yer almıştı.

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