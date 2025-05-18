Ahmet Hakan yazdı: "Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor"

Gazeteci ve yazar Ahmet Hakan "Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor" başlıklı köşe yazısında gündemdeki birkaç konuya yer verdi. Ahmet Hakan yazıda terörsüz Türkiye sürecine 'mırın kırın' edenlerin çok olduğunu belirtti ardından şehit annesi Ayşe Bülbül'ün sözlerini okurlarıyla paylaştı. Hakan, "Bülbül'ün bu destansı duruşu, mırın kırın edenlere ders olsun." ifadesini kullandı.

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Gazeteci ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayınlanan "Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor" başlıklı köşe yazısında gündemdeki bazı konulara yer verip değerlendirmeler yaptı.

Hakan'ın yazısında; terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sohbeti, Edi Rama'nın Meloni'nin önünde diz çökmesi ve AK Parti'nin düzenlediği GENÇFEST etkinliği yer aldı.

Yazının terörsüz Türkiye süreci ile ilgili bölümü şöyle:

"PKK’nın Lozan’ı tartışmaya açmasını gerekçe göstererek. Olmazlara odaklanarak...

“Bu iş Erdoğan’a yarar” diyerek...

Mırın kırın edenler çok.

Halbuki evladını teröre kurban vermiş bir şehit annesi, hiç de mırın kırın etmiyor.

Eren Bülbül.

15 yaşında PKK tarafından katledilmişti.

Eren’in annesi Ayşe Bülbül, bakın söylenmesi gerekeni nasıl da söylüyor:

“PKK silah bırakacaksa, daha şehitlerimiz olmayacaksa, Eren’ler şehit edilmeyecekse şehit annesi olarak bu işe onay veririz. Daha da kimse ağlamasın. Beni hiçbir şey yıkamazdı, Eren’in acısı beni bitirdi. Eren’ler şehit edilmesin, hiçbir anne ağlamasın diye onay veririm.”

Öyle samimi bir yaklaşımı var ki Ayşe Bülbül’ün.

Kuşkularını dile getirmekten de geri durmuyor:

“Bunlar canı gönülden silah bırakıp bizimle birlik olurlarsa bir şehit annesi olarak onay veririm. Eğer boşluğa düşürüp ‘evet biz silah bırakıyoruz’ deyip de devam ederlerse o zaman ne olacak? Bunların kalleşliğine akıl ermez. Ben bırakacaklarını ummuyorum.”

Ayşe Bülbül’ün bu destansı duruşu, mırın kırın edenlere ders olsun.

Yazının devamı ise şu şekilde:

FOTOĞRAF karelerine bakıp da...

“Aman bre! Vay da vay vay!” falan demeyi pek sevmem.

Ama eğri oturup doğru konuşalım.

Bu fotoğraf karesine bakıp da “Aman bre! Vay da vay vay!” denmez de ne denir?

EDİ BEY’İN DEMODE MUZİPLİKLERİ

PROTOKOL kurallarını alt üst eden yaramazlıklar yapmak...

Bir ara çok modaydı, fakat artık çoktan eskidi.

Spor ayakkabıyla en üst düzey protokollere dalmak...

Bir ara hınzırca bulunurdu, fakat artık pek sakil bulunuyor.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, muziplik açısından dünyanın en az bir 10 yıl gerisinde.

İKİ CESUR SANATÇI

BİRİ Ferhat Göçer.

Diğeri Sagopa Kajmer.

İkisi de çok cesur. İkisi de çok korkusuz. İkisi de yürek yemiş.

Kendilerinden başka kimsenin müzik falan dinlemediğine ikna olmuş kibirli muhaliflerin linçlerinden hiç korkmadan...

AK Parti’nin Gençlik Kolları’nın düzenlediği GENÇFEST’e katıldılar.

Valla büyük cesaret. Billa büyük cesaret.