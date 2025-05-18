Bakan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar, tatilin kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bayram tatilinin 9 güne uzamasını istediklerini ama bu kararın sadece kendi istekleriyle olmayacaklarını belirtti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

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Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında kapılarını yeniden açan Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İklim değişikliğine bağlı olarak kayak turizmi alanında yeni destinasyonların önem kazandığını vurgulayan Bakan Ersoy, Hakkari’nin uzun süren kar sezonu sayesinde önemli bir avantaj sunduğunu ve bu bölgeyi kayak turizmine kazandırmak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı.

"YABANCI TURİSTE E-NABIZ GELİYOR"

Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var. Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi.

Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Manisa Müzesi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

"MÜZELERDE DNA KODLU GÜVENLİK DÖNEMİ"

Bazı müzelerdeki eserlerin çalındığı ya da değiştirildiği yolundaki haberlere de değinen Bakan Ersoy, “Çalışmaya beş yıldır devam ediyoruz. DNA kodlu özel mühürlerimiz var. Bütün müzelerimizdeki eserlere o mührü, DNA kodunu yerleştiriyoruz. Sergilediklerimiz bitti, depolara geçtik. Bu da eserlerin kopyalanmasının önüne geçiyor.” dedi.

Müze müdürleri değişirken, devir-teslim sırasında sahteciliğin artık mümkün olmadığını anlatan Ersoy, “Orijinaliyle sahtenin değiştirilme şansı yok. Hemen alarm veriyor. O teknolojiyi biz getirdik. Dünyada da öncü kuruluşlardan biriyiz.” diye konuştu.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Milyonların merakla beklediği "Kurban Bayramı Tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Ersoy, "Biz her zaman isteriz ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz." diye cevapladı.