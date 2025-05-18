Bakan Işıkhan duyurdu: Geri ödeme listesine 95 ilaç alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine yeni ilaçlar alındığını duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesi doğrultusunda 88'i yerli üretim olan toplamda 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirtti. Kapsama giren ilaçların 5'i kanser, 6'sı diyabet, 5'i kronik immun trombositopeni, 5'i talasemi, 5'i ise astım ve KOAH tedavisinde kullanılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, SGK'nin geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin bilgileri paylaştı. Yapılan düzenlemeyle 88'i yerli üretim olmak üzere 95 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını belirten Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 95 ilaçtan 6'sının diyabet, 5'er tanesinin ise "kanser", "immün trombositopeni", "talasemi" (demir bağlayıcı) ile "astım ve KOAH" tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğunu duyurdu.