AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı

AK Partili Kadir İnan, TV100'de katıldığı canlı yayında AK Parti'nin oy oranını açıkladı. Özellikle AK Parti dışındaki partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü ifade eden Eyyüp Kadir İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, tv100'de Talat Atilla ile Memleket’e programında AK Parti’nin oy oranını açıkladı.

İnan, siyasi partilerin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesindeki oy oranlarına tekrar geri döndüğünü söyledi.

İnan, “Biz sürekli birden fazla firmaya anket yaptırıyoruz. Mahalle temsilcilerimizin bize iletmiş olduğu kanaatler de çok hakim. Birden fazla teyitler aldığımız durumlar oluyor.” dedi.

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"2023 SEÇİMLERİNDE ALMIŞ OLDUĞUMUZ OYUN ÜSTÜNDEYİZ"

“Tüm siyasi partilerin 31 Mart öncesi almış oldukları oy oranına tekrar geri döndüklerini gözlemliyorum. CHP'de çok ciddi bir düşüş var. Yapmış oldukları boykot çağrıları vatandaşımız tarafından çok ciddi bir tepkiye neden oldu. Toplumun yüzde 67'si bu boykotu tasvip etmedi.

Biz 2023 seçimlerinde almış olduğumuz oyun üstündeyiz. 36-37 bandındayız. Bu bizim güncel rakamımız. Bizim hedefimiz daha yüksek rakamlara ulaşmak. Bizim için yetmez.

"SEÇİM SONUÇLARI BİZİM PUSULAMIZ OLDU"

CHP'de anlatıldığı gibi bir durum söz konusu değil. Yoğun bir düşüş var. Son İBB soruşturması ile birlikte ortaya çıkan iddialara cevap verememe durumu vatandaşımız tarafından asla tasvip edilmiyor. Seçim sonuçları bizim pusulamız oldu.”

31 MART'TA SANDIKTAN ÇIKAN SONUÇLAR

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP yüzde 37,77 oy alarak birinci parti olmuştu. AK Parti ise yüzde 35,49 oranında oy almıştı.