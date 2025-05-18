Bu kez Çanakkale sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Eğriboz Adası yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

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Türkiye art arda meydana gelen depremlerle bir kez daha diken üstünde. Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Eğriboz Adası yakınlarında saat 9.56'da bir deprem meydana geldi. AFAD 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6,72 km olarak açıkladı.

Detaylar geliyor...

İşte AFAD'ın depreme ilişkin açıkladığı veriler:

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2025-05-18

Saat:09:56:38 TSİ

Enlem:38.79389 N

Boylam:23.30278 E

Derinlik:6.72 km