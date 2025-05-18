BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  GÜNCEL

Bu kez Çanakkale sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Bu kez Çanakkale sallandı! AFAD'dan açıklama geldi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Eğriboz Adası yakınlarında deprem meydana geldi. AFAD'dan depreme ilişkin son dakika açıklaması geldi. İşte detaylar...

Abone ol

Türkiye art arda meydana gelen depremlerle bir kez daha diken üstünde. Son dakika haberine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Eğriboz Adası yakınlarında saat 9.56'da bir deprem meydana geldi. AFAD 4,4 büyüklüğündeki depremin derinliğini 6,72 km olarak açıkladı.
Detaylar geliyor...

İşte AFAD'ın depreme ilişkin açıkladığı veriler:

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)

Tarih:2025-05-18

Saat:09:56:38 TSİ

Enlem:38.79389 N

Boylam:23.30278 E

Derinlik:6.72 km

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
DEM Parti heyetinden İmralı'ya yeni ziyaret
Bakan Mehmet Şimşek, bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara yanıt verdi
Bakan Mehmet Şimşek, bir gazetede yer alan hakkındaki iddialara yanıt verdi
Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi
Standart dışı far kullanan 26 bin 822 sürücüye ceza kesildi
Bakan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bakan açıkladı: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bakan Işıkhan duyurdu: Geri ödeme listesine 95 ilaç alındı
Bakan Işıkhan duyurdu: Geri ödeme listesine 95 ilaç alındı
İran, ABD ile 'dengeli' bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkaldı
İran, ABD ile 'dengeli' bir anlaşmaya hazır olduğunu açıkaldı
Ahmet Hakan yazdı: "Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor"
Ahmet Hakan yazdı: "Bak bu şehit annesi hiç de mırın kırın etmiyor"
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Türk Dünyası Ozanlar Şöleni ve Ali Ekber Çiçek adına Aşık Edebiyatı konseri gerçekleştirildi
Ankara'ya yeni nefes alanı: 'İmrahor Millet Bahçesi başkentlileri bekliyor'
Ankara'ya yeni nefes alanı: 'İmrahor Millet Bahçesi başkentlileri bekliyor'
Parkinson hastaları dikkat! Prof. Dr. Gülay Kenangil'den parkinson için bakla uyarısı
Parkinson hastaları dikkat! Prof. Dr. Gülay Kenangil'den parkinson için bakla uyarısı
ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı
ABD'deki Filistinliler Libya'ya sürülecek iddiası! Gerçek ortaya çıktı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kent içi raylı sistemler 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Bakan Uraloğlu açıkladı: Kent içi raylı sistemler 19 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek