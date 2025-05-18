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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde, Kırım Tatar Türkleri'nin yaşadığı acıları hüzünle andı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ana yurtlarından sürgün edilmelerinin 81. yıl dönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yad ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım - Resim: 0

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