10 puanlık farkı koruyamadı, şampiyonluktan oldu

Hollanda Eredivisie'de puan farkını açan Ajax üst üste kayıplarla 10 puanı rakiplerini dağıttı ve PSV'nin gerisinde girdiği son haftada şampiyonluktan oldu.Abone ol
Hollanda Eredivisie'de tarihi bir sezon yaşanıyor. Ligin son 4 haftasında lider giren Ajax, üst üste 10 puan kaybederek kabusu yaşadı.
Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Futbol tarihinin en büyük kulüplerinden birisi olan Ajax, ligde son 4 haftaya PSV'nin 10 puan önünde girmişti.
Sezonun son dilimine girerken tam 10 puan kaybeden Ajax, şampiyonluğu PSV'ye kaptırdı.
PSV, 4 hafta önce 9 puan gerisinde olduğu Ajax'ın bu süreçte 10 puan kaybetmesiyle Eredivisie'de bitime 1 hafta kala liderliğe yükseldi.
Son haftada Ajax Twente'yi yenmesine rağmen PSV, Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup edince sezonun tablosu çizilmiş oldu.
PSV, 79 puanla Eredivisie'yi lider tamamlarken, Ajax, 78 puanla 2'nci sırada kaldı.