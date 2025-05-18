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Ali Koç resmen duyurdu! Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Ali Koç resmen duyurdu! Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurdu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp televizyonunda camiaya seslendi. Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldıklarını duyurdu.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirten Koç, "Hepimizin sabırsızlıkla beklediği şampiyonluk için yalnızca güçlü bir kadro değil, dünya çapında bir futbol aklını da kulübümüze kazandırarak sezona başladık. Buna rağmen ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk şansımızın kalmaması camiamızın haklı eleştirilerine maruz kaldı. 2010-2011'deki şampiyonluğumuzdan sonra 14 yılda sadece 1 şampiyonluğumuzun olması da sorunun sadece isimlerle ve yönetimlerle sınırlı olmadığının göstergesidir." açıklamasında bulundu.

"Bu yöntem geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır"

Ali Koç, kendilerine yapılan eleştirileri kabul ettiklerini ve aynı duyguları daha yoğun şekilde yaşadıklarını dile getirdi.

Başlatılan imza kampanyasıyla ilgili de konuşan Koç, şunları kaydetti:

"Başlatılan imza sürecinin yöntem olarak kulübümüze yakışmadığını ama buna rağmen demokratik bir hak olduğunu, saygı duyduğumuzu, gerekli imzalar toplandığı takdirde olağanüstü genel kurula gideceğimizi ama bu dönemde bir seçim yapmanın sakıncalarını belirterek, görevimizin başında olduğumuzu söylemiştim. Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığını ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir. Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır."

İmza kampanyasının Fenerbahçe Kulübünün geleneklerinde olmadığını yineleyen Koç, "Bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır. Tabii ki bu durumla ilgili kararı verecek olanlar yönetimler değil, kongre üyeleridir. Camiamız tarih boyunca ortak akılla, gelenekleriyle ve sağduyuyla hareket etmiştir. İmza verenler içinde Fenerbahçe'ye gerçekten tutkuyla bağlı üyelerimizin olduğunu gayet iyi biliyoruz. Öte yandan değerlerimizi hiçe sayarak bu süreci manipüle ederek bu durumdan pay çıkarmak isteyenlerin olduğunu da camiamızın bilmesini istiyorum." diye konuştu.

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