BIST 9.668
DOLAR 38,85
EURO 43,37
ALTIN 4.001,01
HABER /  GÜNCEL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Londra'daki yatırımcı toplantılarına ilişkin iddialar hakkında açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in geçen hafta Londra'da basına kapalı gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarına ilişkin bir gazetecinin öne sürdüğü iddiaların "tümüyle asılsız" ve "gerçeği yansıtmadığını" bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Toplantılara, ana düzenleyici olan BNP Paribas ve Türk Ekonomi Bankasının üst düzey yöneticileri de katılmış olup bu iddiaların doğru olmadığı söz konusu kişiler tarafından da teyit edilebilir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yalan ve çarpıtılmış bilgileri paylaşan" gazeteci hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bakan Şimşek de, Bakanlığın açıklamasını alıntılayarak, "Biz yalanlama yapmaktan yorulduk, bazıları ise asılsız iddialar üretmekten vazgeçmedi." paylaşımında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakanlık takibe aldı:  E-ticarette 37 milyarlık kayıt dışı gelir
Bakanlık takibe aldı:  E-ticarette 37 milyarlık kayıt dışı gelir
Ali Koç resmen duyurdu! Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı
Ali Koç resmen duyurdu! Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı
Galatasaray'da kalıyor mu? Victor Osimhen'den şampiyonluk gününde transfer açıklaması
Galatasaray'da kalıyor mu? Victor Osimhen'den şampiyonluk gününde transfer açıklaması
Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak
Yurt genelinde hafta ortasından itibaren sıcaklıklar artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kırım Tatar Sürgünü'nün 81. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Bartın'da akrabaları tarafından tüfekle öldürülen çift ile oğlu toprağa verildi
Bartın'da akrabaları tarafından tüfekle öldürülen çift ile oğlu toprağa verildi
Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetimini yerden yere vurdu
Murat Türkyılmaz, CHP'li İBB yönetimini yerden yere vurdu
MEB'den özel okullara hayali not denetimi
MEB'den özel okullara hayali not denetimi
AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı
AK Parti'nin masasındaki son anket nasıl? Eyyüp Kadir İnan son oranı açıkladı
Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Kocaeli'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak