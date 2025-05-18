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DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama

DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı İmralı Adası'nda ziyaret etti. DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Kardeşlik hukuku üzerine yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var" denildi.

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DEM Parti Heyeti, İmralı'da yaptıkları görüşmenin ardından fesih kararı alan terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını paylaştı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi.

Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. 

Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var.

Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor.

Türk-Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır, bozulan şey kardeş ilişkisidir.

Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz, bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz.

Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini, mektuplarını ileten aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum."

DEM Parti, terör örgütü PKK'nin fesih kararından sonra ilk defa İmralı'yı ziyaret etmiş ve heyette Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol bulunmuştu.

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