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Galatasaray Kayserispor şampiyonluk maçı

Galatasaray Kayserispor şampiyonluk maçı

Süper Lig 36. Hafta maçları kapsamında bugün Galatasaray sahasında Kayserispr'u konuk edecek.

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Maçı namağlup bitirmesi halinde Süper Lig'de lider konumdaki Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. 

GALATASARAY 0-0 KAYSERİSPOR (CANLI SKOR)

18 Mayıs Pazar yani bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Şansalan yöneteceği mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon

HEDEF BEŞİNCİ YILDIZ

Galatasaray, şampiyonluğa ulaşması durumunda formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olarak 25. kez zafer turu atmaya çok yaklaştı. "Cimbom" ligi zirvede tamamlaması durumunda formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde eden ilk takım olacak.

FENERBAHÇE 0-0 EYÜPSPOR (CANLI SKOR)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. 

18 Mayıs Pazar günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak olan Fenerbahçe - Eyüpspor maçını beIN SPORTS 2 canlı yayınlayacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Skriniar, Djiku, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, En-Nesyri

EYÜPSPOR: Berke, Tayfur, Robin, Claro, Umut, Stepanenko, Emre Mor, Yalçın, Prince, Umut Bozok, Thiam

ALANYASPOR 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek

Avrupa yolunda üçüncülük avantajını korumak isteyen Beşiktaş, Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Alanyaspor'a konuk olacak. GAİN Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı yayımlanacak.

İLK 11'ler

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Joao, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile

Alanyaspor'un ilk 11'i: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar

Bodrum FK 0- 0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK’ya konuk oluyor.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor bugün saat 19.00’da Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

 İLK 11’LER

Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Chris, Ali, Cenk, Taylan, Ahmet, Fredy, Bardhi, Gökdeniz.

Trabzonspor: Taha, Okay, Salih, Malheiro, Arif, Lundstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Dragus

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