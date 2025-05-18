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Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı

Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Bellona Kayserispor'la oynayacağı maç öncesinde tribünlerde Jose Mourinho pankartı açıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasraay, Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Sarı kırmızılılar maçtan en az 1 puanla ayrılması halinde 25. lig şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takacak.

Sezon boyunca birçok kez Galatasaray'a gönderme yapan Jose Mourinho için tribünde pankart açıldı.

Jose Mourinho'nun fotoğrafının yer aldığı pankartta "Dünyanın en pahalı influencer'ı (Most expensive influencer in the world)" cümlesi yer aldı.

Galatasaray tribünlerinde Mourinho pankartı - Resim: 0

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