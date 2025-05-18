İspanya'dan İsrail'e çok sert uyarı: Kabul edilemez

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in Gazze'ye yönelik artan şiddetini sert dille kınayarak, düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını istedi.

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İspanya Dışişleri Bakanı Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerde Gazze'de düzenlenen saldırılarda 200'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi kesinlikle kabul edilemez. Gazze'deki durum kritik, yıkıcı ve son derece insanlık dışıdır. Şiddetin tırmanmasını kesin bir dille kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlıkların derhal ve kesin olarak durdurulmasını talep ediyorum. Filistin halkının barış ve umut içinde yaşama hakkı vardır." diyen Albares, İspanya'nın dış politikasının adil ve kalıcı barışa ulaşmanın tek yolu olarak iki devletli çözümün uygulanması yönünde çalıştığını hatırlattı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de 17 Mayıs Cumartesi günü Bağdat'ta yapılan 34. Arap Ligi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Filistin gözlerimizin önünde kanıyor. Gazze ve Batı Şeria'da yaşanan hiçbir şey Avrupa ve dünyanın geri kalanı tarafından görmezden gelinemez." demişti.

İSRAİL SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği bildirilmişti.