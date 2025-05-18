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Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Gain Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Alanyaspor'un golünü 40. dakikada Hwang atarken Beşiktaş'ın golünü 70. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 39'a yükselterek kümede kalma umutlarını ileriki haftalara taşıdı. Beşiktaş ise puanını 59'a yükseltti ancak 60 puana ulaşan Samsunspor'un gerisinde kalarak 4. sırada yer aldı.

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