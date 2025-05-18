Mauro Icardi, Galatasaray'ı yalnız bırakmadı

Galatasaray’da tedavisi devam eden Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı ve tribünden takip etti.

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Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u konuk etti.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı uzun süredir sahalarda olmayan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de geçiren Mauro Icardi, İstanbul'a geldi ve takımını yalnız bırakmadı.

ICARDI'YE YOĞUN İLGİ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.