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Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig’in 36’ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 2-1 kazandı.

Fenerbahçe’nin gollerini 32’de En-Nesyri ve 84’te Dzeko kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+4'te Umur Meraş'tan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 81 yaptı. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı.

Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.

Islıkların altında oynandı

Fenerbahçe tribünlerinden, ısınma bölümünden itibaren "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. İlk dakikalardan son dakikaya kadar süren protestolarda, futbolcular ıslıklandı.  Tribünlerden istifa seslerinin yanı sıra ‘Aziz Yıldırım’ tezahüratları yapılması dikkat çekti.

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