Victor Osimhen, şampiyonluk yolunda en büyük koz oldu

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğuna giden süreçte Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, attığı gollerle başrolü oynadı.

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Süper Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta rakibini 3-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'da bu sezon birçok futbolcu, iyi performansıyla üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa giden yolda katkı verdi. Bu oyuncular arasında Nijeryalı yıldız Osimhen, ön plana çıkan isim oldu.

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 26 yaşındaki santrfor, 29 Süper Lig müsabakasında 25 gol atarak takımını sırtladı.

KARİYER SEZONU

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerindeki en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.

En golcü sezonunu 2022-2023'te Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 40. resmi maçta 36 gole ulaştı. 26 yaşındaki santrfor, böylelikle 2022-2023 sezonunu geçerek kariyer rekorunu kırdı.

GOL KRALLIĞINA YÜRÜYOR

Victor Osimhen, Süper Lig'de gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Ligde 25 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, en golcü futbolcu konumunda. Osimhen'i 21 golle Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonspor'un Demokratik Kongolu yıldızı Simon Banza takip etti.

Osimhen, 2022-23 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Ligi'nde de gol kralı oldu.