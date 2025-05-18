Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'in 2024-25 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı tebrik etti.Abone ol
Galatasaray şampiyonluğa 89 puanla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Böylelikle sarı-kırmızılılar en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyonluğu göğüslemiş oldu.
"GALATASARAY'I YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM"
Galatasaray'ın şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından bir tebrik de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.