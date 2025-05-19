Inter Napoli'nin altın tepside sunduğu ikramı geri çevirdi

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kalan Inter, Napoli'nin de puan kaybettiği 37. haftada liderliğe yükselme fırsatını değerlendiremedi.

Abone ol

Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta Inter, Alman stoperi Yann Aurel Bisseck'in 45+2. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İspanyol kanat oyuncusu Pedro, 72. dakikada kaydettiği golle Lazio'ya beraberliği getirdi: 1-1.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pasını iyi değerlendiren Hollandalı bek Denzel Dumfries, 79. dakikada Inter'i bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

Lazio'da Pedro, 90. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve penaltıdan attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2.

Lider Napoli ise deplasmanda Parma ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Serie A'da Napoli, son hafta mücadeleleri öncesi 79 puanla zirvede yer aldı.

Son şampiyon Inter ise 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.