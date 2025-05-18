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Süper Lig’de şampiyonluğa yine bir Türk teknik adam ulaştı

Süper Lig’de şampiyonluğa yine bir Türk teknik adam ulaştı

Galatasaray'la birlikte üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan Okan Buruk, Süper Lig'deki Türk teknik adamların şampiyon olması geleneğini sürdürdü.

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Galatasaray, Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu ezeli rakiplerinin önünde zirvede tamamladı.

Üst üste üçüncü kez şampiyonluğu kazanan sarı-kırmızılı takımın bu zaferinde en büyük pay sahibi ise teknik direktör Okan Buruk oldu.

Galatasaray'ı 25. kez şampiyonluğa ulaştıran Buruk, Süper Lig'deki seriyi de devam ettirdi.

ART ARDA 18. KEZ TÜRK TEKNİK ADAM ŞAMPİYON OLDU

Süper Lig'de son dönemde yaşanan Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği değişmedi.

Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, 18. kez takımını şampiyonluğa taşıdı.

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik adamı Okan Buruk, takımını şampiyonluğa ulaştırdı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta rakibini 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, 25. şampiyonluğuna ulaştı ve 5. yıldızı taktı.

4. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Böylelikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 4. kez şampiyon oldu.

Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 2 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüsleyerek üst üste 3, toplamda da 4. kez zafer yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (4) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırarak toplam şampiyonluk sayısını 11'e yükseltti.

Buruk, şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde üst üste 3 kez bunu başaran 4. teknik direktör ünvanını aldı. Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 4 şampiyonluk yaşayan 3. teknik adam olarak kayıtlara geçti.

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