Rıdvan Dilmen: Galatasaray ligi 12 kişi oynadı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yendi ve 25. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı. Rıdvan Dilmen sezonu yorumladı.

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Galatasaray'ın Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sonrası deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluğu yorumlayan Dilmen, oldukça dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in sözlerinden öne çıkanlar;

"Galatasaray'da altyapıdan gelip şampiyonluklar yaşayıp, üstüne hoca olarak 3 kere üst üste şampiyon oluyorsunuz. Türkiye'de yoktur benzeri. Şimdi o hayalleri olan çocukları düşünebiliyor musunuz?"

"İKİ BEŞİKTAŞ YENİLGİSİ GALATASARAY'I ŞAMPİYON ŞAMPİYON YAPTI"

"Gaziantep'te kupa kazandılar ama ne taraftar rehavete girdi ne de saha dışında yönetimden bir şey duymadık. Sezonun kırılma anları Galatasaray arasından iki Beşiktaş maçıydı. İki Beşiktaş yenilgisi Galatasaray'ı şampiyon yaptı."

"TESPİTİM ŞU"

"Tabii ki tek neden değil. Sanchez var, Osimhen var. Lemina'nın gelmesi var. Galatasaray ile ilgili tespitim şu. Fenerbahçe'de ben dahil olmak üzere eleştirdiğimiz şey neydi? Kadroyla bu kadar oynama olmaz dedik. Galatasaray ligin ilk yarısını zaten 12 kişiyle oynadı. İkinci yarısını da maksimum 15-16 kişiyle oynadı."

"İyi antrenman yapmışlar, iyi çalışmışlar. 20 kişiyi hesaplasan Fenerbahçe kadrosunu önde görürsün belki ama Galatasaray'ın çok iyi 15-16 oyuncusu var. Adele sakatlığı dahi duymadım. Beşiktaş mağlubiyeti dedim ya çift santrfordan dönüş yaptılar. Sezonun ilk yarısında da bu orta saha olsaydı; UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynardı Galatasaray. "

"Davinson Sanchez büyük fark yaratıyor. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Ben sıralamayı adil buldum bu yıl için."