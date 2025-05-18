Eski ABD Başkanı Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

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82 yaşındaki eski ABD Başkanı Biden haftaiçi geçtiği rutin sağlık kontrolünde prostatında "küçük bir nodül" tespit edildiği belirtilmişti.

Bugün yapılan açıklamaya göre Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu. Ailenin tedavi seçeneklerini değerlendirdiği duyuruldu.

Biden, başkanlık sürecinin son döneminde sağlık durumu ve mental yeterliliği konusundaki endişeler nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Biden, X sosyal medya hesabından 21 Temmuz 2024'te yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'in Demokrat Partiden aday olması için "tam destek ve onay verdiğini" açıklamıştı.