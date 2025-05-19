Arda Güler ilk 11'de başladı performansıyla geçer not aldı

İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede sergilediği başarılı performansla göz doldurdu.

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İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Sevilla, 12. dakikada Loic Bade ve 48. dakikada Isaac Romero Bernal'in gördüğü kırmızı kartlar ile maçı 9 kişi tamamlayabilirken Real Madrid'i rakibi karşısında galibiyete götüren goller; 75. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.

Real Madrid'de milli yıldızımız Arda Güler, ilk 11'de oynamaya başladığı son maçlarda olduğu gibi yine fark yaratan isimlerin başında geldi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 77. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bırakan Arda Güler, sahada kaldığı sürede 37/44 pas (%84), 1 kilit pas istatistiklerinin yanı sıra etkili oyunuyla da dikkat çekti.