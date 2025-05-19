Ankara'da 140 milyon bardak kavgası Osman Gökçek suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bardak ihalesinde 140 milyon bardak alımı yapıldığını iddia ederek, "Tamamen evrak ve ihalelere dayanarak söylüyorum. Zaten Salı günü basın toplantısı ile beraber suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Abone ol

tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programına bağlanan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bardak ihalesi hakkında önemli açıklamalara yer verdi.

Gökçek açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Bizim söylediklerimizin hiç biri iddia değil hepsi belgeye dayalı işler. Ankara Büyükşehir Belediyesi 140 milyon adet bardak almıştır. Ve bunu 1 sene içerisinde almıştır. Yani bu bardakları arka arkaya dizdiğiniz zaman Ankara’dan San Francisco’ya kadar gidebilecek olan bir mesafeden bahsediyoruz. Nerdeyse Rusya’nın tüm nüfusuna yetecek kadar bir bardak sayısından bahsediyorum.

“140 MİLYON ADET BARDAK SATIN ALINIYOR”

Bu ihaleyi alan firmanın da özellikle ihaleden bir yıl önce kurulduğu ve ihaleye 2 ay önce el değiştirdiği ve ihaleden 2 ay sonra tekrar el değiştirerek bu işi bıraktığı ortada. 140 milyon adet karton bardağın Ankara’da kullanılabilmesi mümkün değil. 1 yıl içerisinde yapılan 3 tane ihalede 140 milyon adet bardak satın alınıyor.

İHALEYİ ALAN FİRMA 2022 YILINDA KURULMUŞ

İhaleyi alan firma 2022 yılında kurulduğu sistemde çıkıyor. Zaten 2022 yılında kurulan bir firma daha önceki yönetimlerden nasıl iş alabilir? Bu mümkün olabilir mi? bu soruyu bana basın toplantısında da yönelttiler. Orada da belgesini gösterdim. 2022 yılında kurulmuş ve bu firma o yıl bu ihaleyi almış.

“SÖYLEDİKLERİMİZİN HİÇBİRİ İDDİA DEĞİL”

Burada ki tamamen bakıldığında Sayın Mansur Yavaş başına gelen her hadisede bunu birinin üzerine atarak kaçma yöntemini tercih ediyor. Konser olaylarını yaşadık. Çok ciddi fahiş fiyatlara konserleri verdiğini gördük orada da hemen bürokratlarım hakkında işlemleri başlattım dedi. Kefen ihalelerini ortaya koyduk yine aynı şeyi söyledim. Eğer benim söylediklerim yanlış ise bugün neden Mali dairesinin başkanını ve Mezarlıklar daire başkanını görevden aldı. Bunların cevabını vermeleri lazım. Çünkü söylediklerimizin hiçbiri iddia değil. Ben tamamen evrak ve ihalelere dayanarak söylüyorum.

“12 MİLYON OFİSTE, 10 MİLYON ÇORBALARDA KULLANMAK ÜZERE BARDAK ALIYORLAR”

Bir ihale daha yapıyorlar. 12 milyon tane ofislerde kullanmak için bardak alıyorlar. Bunlar 140 milyon tanenin dışında. 10 milyon tane çorbalarda kullanmak üzere bardak alıyorlar bu ihale dışında. Taziye çadırlarında kullanılan bardaklar içinde ayrı bir ihale açıyorlar. Bunların hepsi belgeli olarak elimizde. Bu sadece 140 milyon adet olan bardak dediğimiz ise sadece mezarlıklarda kullanılan bardaktan bahsediyoruz.

“SALI GÜNÜ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

Biz zaten Salı günü basın toplantısı ile beraber suç duyurusunda bulunacağız. Şimdi inşallah Salı günü suç duyurumuzda bulunacağız. Yalnız bizim bulunduğumuz suç duyurusunda sadece iddia değil tamamen belgeye dayalı olduğunu izleyeceğiz ve göreceğiz."