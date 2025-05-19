Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Anıtkabir çağrısı

ABB Başkanı Yavaş, 19 Mayıs’ta gençleri saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yapılacak yürüyüşe katılmaya davet etti.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri Anıtkabir’e yapılacak yürüyüşe davet etti.

Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “19 Mayıs sadece bir bayram değil, milletimizin bağımsızlık yolunda attığı ilk adımdır. Bu özel günü birlikte yaşamak için 19 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Güvenpark’tan Anıtkabir’e yürüyoruz. Tüm gençleri ve Ankaralıları bekliyorum” dedi.