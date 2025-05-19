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Dışişleri: İsrail kalıcı barış niyetinden uzaklaştı

Dışişleri: İsrail kalıcı barış niyetinden uzaklaştı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’deki kara harekâtının müzakereleri sekteye uğrattığını ve Tel Aviv’in kalıcı barış niyetinden uzaklaştığını vurguladı. Uluslararası topluma “etkili ve kararlı adımlar atın” çağrısı yapıldı.

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İsrail’in Gazze'de yürüttüğü kara harekâtı sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırıların müzakere sürecini sekteye uğrattığı vurgulanarak, Tel Aviv yönetiminin kalıcı barış hedefinden uzaklaştığına dikkat çekildi. Açıklamada, “Müzakerelerin sürdüğü bir dönemde İsrail’in saldırıları genişletmesi, bölgedeki barış ve istikrar umutlarını zayıflatmıştır. Bu adım, İsrail’in barış arayışında olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

Türkiye, Gazze’de yürütülen askeri operasyonların ivedilikle durdurulmasını ve insani yardım akışının sağlanması çağrısını yineledi. Açıklamada ayrıca uluslararası topluma da çağrı yapılarak, “Bölgesel güvenliğin tesisi için İsrail’e yönelik kararlı adımlar atılmalı. Hukuki ve insani sorumluluklar doğrultusunda harekete geçilmesi artık kaçınılmaz” ifadeleri kullanıldı.

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