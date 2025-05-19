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Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı

Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı

Kırıkkale'de çaldığı 2 araçla kaçarken 7 araca çarpıp 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Kuaför Y.T, yanında yeni işe başlayan M.Y.S. (21) tarafından darbedildiği, aracı, parası ve telefonu gasbedildiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

Çaldığı araçla Dispanser Kavşağı'nda çarptığı servis aracının şoförü N.K. inip kazaya bakarken, bu kez de servis aracını kaçıran M.Y.S. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı - Resim: 0

Yapılan incelemelerde, M.Y.S'nin müştekilere ait 2 araçla toplam 7 araca çarptığı ve kazalarda 5 kişinin yaralandığı belirlendi.

Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı - Resim: 1

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