BIST 9.668
DOLAR 38,83
EURO 43,60
ALTIN 4.027,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama

Diyarbakır merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Abone ol

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini Ş.T'nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün il genelinde "uyuşturucu ticareti", "tasarlayarak adam öldürme", "nitelikli yağma", "6136 Sayılı Kanuna muhalefet", "kasten yaralama" ve "tefecilik" suçlarına karıştığını tespit etti.

Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile İstanbul, Ankara, Antalya ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 4 yivsiz av tüfeği, çok sayıda farklı çapta fişek, 5 kilo 600 gram esrar ve 5 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama - Resim: 0

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama - Resim: 1

Diyarbakır merkezli suç örgütü operasyonu: 19 tutuklama - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Foto Galeri Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri: İsrail kalıcı barış niyetinden uzaklaştı
Dışişleri: İsrail kalıcı barış niyetinden uzaklaştı
Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı
Kırıkkale'de çaldığı iki araçla dehet saçtı patronunu gasbetti 7 aracı parçaladı
Doğadan toplayıp yediler, zehirlendiler! En küçüğü 2 yaşında...
Doğadan toplayıp yediler, zehirlendiler! En küçüğü 2 yaşında...
TBMM'de yoğun mesai başlıyor! İşte görüşülecek maddeler
TBMM'de yoğun mesai başlıyor! İşte görüşülecek maddeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
Ankara'da 140 milyon bardak kavgası Osman Gökçek suç duyurusunda bulunacak
Ankara'da 140 milyon bardak kavgası Osman Gökçek suç duyurusunda bulunacak
Arda Güler ilk 11'de başladı performansıyla geçer not aldı
Arda Güler ilk 11'de başladı performansıyla geçer not aldı
Galatasaray'dan şampiyonluk göndermesi: Bu filmin sonu yok
Galatasaray'dan şampiyonluk göndermesi: Bu filmin sonu yok
Inter Napoli'nin altın tepside sunduğu ikramı geri çevirdi
Inter Napoli'nin altın tepside sunduğu ikramı geri çevirdi
Tokat'ta dehşet! Yengesini öldürdü abisini yaraladı
Tokat'ta dehşet! Yengesini öldürdü abisini yaraladı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem